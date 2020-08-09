Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен сообщила в Twitter, что пропустила первый предвыборный митинг своей предвыборной кампании из-за укуса летучей мыши.

«После того, как практически в начале предвыборного тура меня укусила летучая мышь, я для предосторожности сделаю прививку от бешенства», — написала Джоргенсен в Twitter.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at… — Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) August 8, 2020

Она добавила, что собиралась выступить в Миссисипи в субботу.

Каким образом с ней произошла неприятность с укусом, Джоргенсен не объяснила.

Один из комментаторов назвал Джоргенсен Бэтгерл — «девушкой-летучей мышью». Другой пользователь отметил, что Бэтгерл, как и Бэтменом, нельзя стать из-за укуса летучей мыши. По его словам, для того, чтобы стать Бэтменом, человека должна укусить не летучая мышь, а радиоактивный паук.

«Я не Бэтмен», — ответила на это кандидат.

Либертарианская партия де-факто не претендует на победу на президентских выборах в США, где почти все избиратели разделены между Демократической и Республиканской партиями. Однако либертарианцы могут претендовать, согласно опросам, примерно на 2% голосов.