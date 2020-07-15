Для путешествия она выбрала новый автомобиль.

Сотрудники автосалона в Хартлпуле (Великобритания) обнаружили в багажнике новой машины летучую мышь, пишет The Independent.

Автомобиль, который должен был выставляться в автосалоне, прибыл в Великобританию из Франции. В общей сложности мышь проехала в новой машине 800 км. Сотрудники дилерского центра вызвали специалистов охраны дикой природы. С летучей мышью все оказалось в порядке, у нее не нашли ни одного повреждения. Вскоре ее выпустят на волю.

Фото: RSPCA/SWNS

«Похоже, этот малый нетопырь – настоящий шутник, раз он проделал такой большой путь. К счастью, несмотря на его приключения, он здоров», – заявил офицер Общества защиты животных Шейн Линн.

Малый нетопырь относится к гладконосым летучим мышам. Самая мелкая летучая мышь из рода нетопырей: в длину они всего около 5 см (без учета хвоста), весят около 7 г.