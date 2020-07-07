Своими размерами она многих напугала.

Фото огромной «летучей мыши» напугало людей. Пользователь под ником @AlexJoestar622 в своем твиттере опубликовал фото рукокрылого существа, которое якобы достигает размеров человека. «Помните, я рассказывал о филиппинских летучих мышах. Это то, о чем я говорил», — написал он.

На снимке гривастый ацеродон — родственник летучей мыши. И те и другие относятся к отряду рукокрылых. По фото, действительно, может показаться, что животное огромных размеров. Однако, как пишет Daily Mail, это из-за ракурса. На самом деле гривастые ацеродоны могут вырастать до 29 см в длину, а размах их крыльев при этом варьируется от 1,5 до 1,7 м.

На неточности в твите обратили внимание другие пользователи и заверили, что ацеродон, во-первых, не таких гигантских размеров. Во-вторых, на человека он нападать не будет, так как рацион ацеродона — это фрукты. Особенно он любит гуаву.