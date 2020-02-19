Летописец президента России Владимира Путина Андрей Колесников зарабатывает в издательском доме «Коммерсант» более восьми тысяч долларов в месяц. Об этом он сам рассказал на YouTube-шоу «вДудь».

Андрей Колесников — специальный корреспондент «Коммерсанта», журналист кремлевского пула. Вчера, как сообщал «Рамблер», он стал героем нового эпизода «вДудя», в котором был назван летописцем Владимира Путина.

Среди прочего ведущий шоу Юрий Дудь спросил Колесникова о размере его заработной платы. Дудь напомнил, что ранее бывший генеральный директор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев упоминал, что зарплата Колесникова составляет 12 тысяч долларов.

«Ну напутал маленько, конечно…» — заявил Колесников в ответ.

По его словам, когда Васильев произнес эту цифру, он, Колесников, получал восемь тысяч долларов, но не те восемь тысяч долларов, что сейчас, а «масштабные». В настоящее время Андрей Колесников зарабатывает «меньше тех восьми, но больше нынешних восьми».

«Я бы так сказал… Ну а как вы думали? Я же работаю не только спецкором издательского дома. Я еще работаю замгенерального директора издательского дома «Коммерсант». То есть я получаю там две зарплаты. Отрабатываю я их, да», — добавил журналист.

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