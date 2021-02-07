Специалисты пришли к выводу, что рекомендованная социальная дистанция защищает от коронавируса только в спокойную погоду.

Ученые из университета Никосии считают, что требования по социальной дистанции нужно скорректировать. Специалисты доказали, что нынешняя рекомендация соблюдать дистанцию в полтора метра работает только при определенных погодных условиях — нужен полный штиль.

По мнению кипрских ученых, современные прогностические модели учитывают два важных фактора — скорость распространения вируса и темпы выздоровления. Однако они не должны быть единственными факторами, а следует учитывать климатические условия.

Когда специалисты сопоставили данные с тем, что известно о распространении коронавируса летом прошлого года в столицах США, Франции и Бразилии. Как выяснилось, весьма весомую роль в распространении коронавируса играют температура воздуха, ветер и влажность.

Рекомендация о дистанцировании на полтора метра действует только в условиях безветренной погоды. Впрочем, было бы крайне сложно ориентироваться, если бы нам выдали рекомендации на разные погодные условия — в идеале нужно учитывать еще и направление ветра, температуру, влажность.

Кстати, температура и влажность могут стать природными «противниками» коронавируса — в некоторых погодных условиях вирус практически лишен возможностей для распространения.

Ранее были названы основные симптомы нового «британского» штамма коронавируса.