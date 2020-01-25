Самолет компании S7, следовавший из Новосибирска в Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности. Об этом в субботу, 25 января, рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

На борту воздушного судна находились 168 человек.

«В 23:00 (19:00 мск) рейс вылетел из Новосибирска в Камрань. В полете сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — приводит слова Горбуновой ТАСС.

Она уточнила, что в 02:00 лайнер вернулся в аэропорт вылета. После этого пассажирам предоставили резервный борт, в 06:15 он отправился в пункт назначения.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в этот же день самолет с 118 пассажирами на борту совершил непредвиденную посадку в аэропорту перуанского города Писко из-за сообщения о бомбе. Пассажиры были эвакуированы, полиция проводит проверку.