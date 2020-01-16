Самолет авиакомпании «Азимут», летевший рейсом Ростов-на-Дону–Москва, вернулся в аэропорт по технической причине, сообщил 16 января «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Самолет рейсом № 201 вылетел в среду из Ростова-на-Дону в Москву, однако через некоторое время он вернулся в аэропорт по технической причине», — приводит агентство слова собеседника, который также отметил, что при посадке никто не пострадал.

По данным источника, авиакомпания заменила борт, после чего самолет вылетел к месту назначения. Задержка составила 1,5 часа.

Днем ранее сообщалось, что самолет польской авиакомпании LOT, направлявшийся из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета, так как через некоторое время после начала полета бортовой компьютер выдал сообщение о необходимости техосмотра системы электроснабжения.