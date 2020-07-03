Самолет Ryanair, летевший из Берлина в Афины, совершил вынужденную посадку в аэропорту в Салониках из-за пожара в кабине пилотов, пострадавших нет, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

«Сегодня в 5.45 по местному времени (совпадает с московским) в оперативном центре генерального секретариата гражданской защиты и аэропорта «Македония» прозвучал сигнал тревоги Mayday рейса Ryanair FR170 из Берлина в Афины. Когда самолет пролетел над районом Халкидими, пилот заявил о чрезвычайной ситуации и запросил вынужденную посадку из-за пожара в кабине», — говорится в поступившем в Mpravda.com сообщении.

Сразу же были приведены в действие все службы, самолет приземлился в аэропорту «Македония», благополучно высажены все 157 пассажиров, 1 младенец и 6 членов экипажа, сообщил генсекретариат.