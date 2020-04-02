Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню. Видео было опубликовано в четверг, 2 апреля, на его странице в Instagram.

В конце марта культурный фонд Льва Лещенко запустил в социальной сети песенный флешмоб в поддержку артиста, попросив коллег и поклонников певца исполнить композицию «Надежда» из его репертуара.

«Всем огромное спасибо за такой домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите это, и у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. <…> Сейчас, сидя в палате, хочется передать вам привет и тоже спеть кусочек для всех вас», — заявил Лещенко.

Кроме того, народный артист призвал поклонников беречь здоровье, а также родных и близких.

24 марта Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США.

Затем врачи диагностировали у него коронавирус.

28 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус опасен для людей всех возрастов, а не только для пожилых.

Ранее оперативный штаб сообщил, что по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Жертвами болезни стали по меньшей мере 30 человек.

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