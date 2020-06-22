Телеведущая приняла участие в популярном челлендже

49-летняя Лера Кудрявцева приняла участие во флешмобе, который ранее запустила ее коллега Ксения Собчак в Instagram. Артисты показывают свое фото до и после ретуши в популярном приложении.

Чаще всего, финальный кадр после обработки максимально отличается от оригинала, поэтому Ксения шутит, что в реальной жизни люди могут друг друга не узнать. Лера не только выложила снимок с ретушью, но и показала, как выглядит без макияжа. Телеведущая продемонстрировала веснушки на лице и наращенные ресницы. Она пошутила, что Ксения обязана ее узнать при встрече несмотря на то, что обработанное фото далеко от оригинала.

«И только попробуй меня не узнай!»

Поклонники обратили внимание на смелый кадр Кудрявцевой. Многие впервые увидели ее без косметики и сценического грима, поэтому поблагодарили за искренность и честность. Но, как оказалось, даже это селфи было заранее отредактировано. Дело в том, что «мешки» под глазами и пигментные пятна появились на лице Леры лишь для съемок в очередном проекте. В реальной жизни у артистки нет веснушек и синяков.

«Вы красивая всегда, потому что душа у вас красивая», «Смело», «Где здесь вы? Ни на одной на себя не похожи», «Красоту ни чем не испортишь», «Такая молодец, Лерочка, фотки без фильтров не стесняется выкладывать», «Вот это и называется высшая сила уверенности! Ты лучшая!» – отреагировали фанаты.

Фото: @leratv