Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Лера Хуснутдинова разместила свою анкету на сайте, где девушки предоставляют услуги сексуального характера. Лера зарабатывает деньги своим телом, соглашаясь на интим с мужчинами всего мира. По данным этого специализированного ресурса становится понятным, что услуги девушки стоят довольно дорого.



Стоит напомнить, что Лера была самой юной участницей телепроекта. На момент съёмок ей было всего семнадцать лет, поэтому для участия ей потребовалось письменное разрешение мамы. Нередко во время своего пребывания на проекте появлялась информация, что девушка занимается сексом за деньги. Лера всё отрицала, но своим распущенным поведением давала понять, что доля правды в этих слухах есть.



В микроблоге девушки очень много фотографий её красивой жизни с шикарными отелями, морскими пейзажами и дорогими нарядами. Всем знакомым Лера говорит, что работает успешным smm-менеджером. Однако в сети распространена информация, что Лера торгует телом, а ценник её начинается от тридцати тысяч рублей, но её «работа» за границей стоит гораздо дороже из-за юного возраста девушки.