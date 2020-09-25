Экс-участница Лера Фрост прокомментировала то, что Яна Шафеева все повторяет за ней.

Сначала Захар, теперь вот платье. Одинаковый вкус Фрост и Шафеевой второй день обсуждают в сети. Ой как не нравится это сравнение экс-участнице.

«Да пусть хоть стринги мои донашивает, мне без разницы. Суть в её лицемерии. Как в эфирах меня оскорблять, так она смелая. А как жопу мне лизать в прямых эфирах у себя, так она первая», – написала Фрост.

Лера считает, что именно Яна подражает ей.

«Спросите у неё, у кого она зубы делала после моей рекламы, у кого фотосессии, как лезла к моей личной визажистке, ну и платье – как вишенка на торте. Я с этим дизайнером работаю уже больше 2-х лет. Если бы в мою сторону не был открыт её рот в своё время, я бы глазом не пошевелила (уровень не мой), а учитывая её глупость, пусть все будут в курсе, что она следит за мной. Опозорила сама себя», – заявила экс-участница.

Кого поддерживать будем: Фрост или Шафееву?