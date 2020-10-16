Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост была жительницей проекта около года. Несмотря на то, что после ухода из шоу, девушка с негативом вспоминает прошедший опыт. Она утверждает, что этот проект создан для неадекватных людей, там царит негатив, насилие и жестокость.



На сегодняшний день Лера Фрост – успешная медийная личность, которая снимается во многих телевизионных проектах и сериалах. Когда ей припоминают участие в «Доме-2», она с негативом отзывается о своём участии, но признаёт, что после этой главы жизни стала более сильной и популярной. Она рассказала, что в периметре поощряется насилие, ругань, ссоры и конфликты, там нет нормальных мужчин. Лера вспомнила случай, когда подралась с одной девушкой на проекте, а на неё накинулся бойфренд этой девушки и ударил в лицо. После случившегося у Леры было сотрясение мозга.



По словам экс-участницы, каждый на проекте становится диким, потому что живёт среди агрессивных зверей. Несмотря на хорошую зарплату, Лера не смогла долго находиться в периметре. К сожалению, построить свою любовь она пока не смогла.