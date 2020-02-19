Народный артист РФ и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии в интервью порталу Teleprogramma.pro, которое было опубликовано во вторник, 18 февраля.

По его словам, ежемесячно он получает пенсионные выплаты в размере 23 тыс. рублей. При этом Якубович уточнил, что он продолжает работать и свою пенсию не тратит. Кроме того, телеведущий посетовал на отсутствие понимания механизма работы Пенсионного фонда.

«Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» — пожаловался ведущий, назвав ситуацию грустной.

13 февраля о своей пенсии рассказал российский актер Андрей Ургант. По его словам, он получает «незначительную сумму» в размере 17,5 тыс. рублей.

В свою очередь, советский и российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что ежемесячно ему начисляются почти 15 тыс. рублей, а худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский подсчитал, что ему выплачивают около 27 тыс.

16 февраля стало известно, что российский певец Борис Моисеев получает пенсионные выплаты в размере 55 тыc. рублей, из которых 30 тыс. рублей — это надбавка за звание заслуженного артиста России от мэра Москвы Сергея Собянина.