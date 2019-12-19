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Леонид Слуцкий подписал контракт с казанским «Рубином»

20:54 19/12/2019

Бывший главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с казанским «Рубином», передает Sport24.

По этой информации, соглашение рассчитано на пять лет.

Слуцкий ушел с поста тренера голландского клуба «Витесс» в конце ноября после пяти поражений подряд в национальном чемпионате.

Леониду Слуцкому 48 лет. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), по два раза Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

Ранее сообщалось, что главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин стал обладателем награды «Серебряная лань» как лучший тренер 2019 года.



