Союз архитекторов России объявил конкурс на варианты нового использования Мавзолея Ленина, сообщает ИА DEITA.RU по материалам объединения.

Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади. Другие идеи ре-использования Мавзолея не только допускаются, но и приветствуются.

Сами организаторы конкурса считают целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка, посвященный истории проектирования и строительства всех трёх версий Мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной.

Дополнительную пикантность ситуации создает то, что в жюри конкурса приглашен политический деятель, председатель Совета Союза компартий — КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов.

Как сказано в положении конкурса, «архитектурно-художественные достоинства Мавзолея неоспоримы, однако его функциональное назначение — хранить в вечности тело Вождя Великой Октябрьской Социалистической Революции, с каждым годом вызывает все больше вопросов».

«Совершенно очевидно, что в будущем тело В. И. Ленина будет предано земле, в соответствии с его пожеланием и русской православной традицией», — утверждают организаторы конкурса.

Как отмечал на своем youtube-канале журналист Константин Семин, Ленин — это не человек из истории, а способ организации хозяйства.

«Бывает собственность народная, а бывает она олигархическая. Те, кто получил собственность в 1991 году, хотели бы вместе с Лениным захоронить и вопрос, откуда у них эта собственность взялась. Потому что каждый раз, направляясь в Кремль на заседание какой-нибудь РСПП, на встречу олигархов, эти люди, владеющие тем, что было создано не ими, а общенародным трудом, видят перед глазами живой упрек, напоминающий о том, откуда все, что у них в карманах есть, взялось», — сказал Константин Семин.