Студия «Ленфильм» открылась для посетителей. Для поклонников кинематографа подготовлены экскурсии в культурно-выставочном центре.

Об этом сообщает НТВ.

Во время пандемии сотрудники обновили экспозицию. Например, можно увидеть платье Натальи Бондарчук и военный мундир Алексея Баталова из фильма «Звезда пленительного счастья».

Также представлены декорации из «Старика Хоттабыча», «Снежной королевы», «Золушки» и «Соловья».

Ранее гендиректор Объединённой сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в беседе с НСН оценил посещаемость в августе.