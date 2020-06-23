Анита Кобелева сейчас активно развивает свои отношения с Федором Стрелковым. Девушка только недавно добилась от переменчивого парня взаимности – Федя стал признаваться ей в чувствах и заговорил о развитии их романа. Правда, сейчас отношения Кобелевой и Стрелкова снова под вопросом.



Так, в сети стали появляться слухи о том, что на проект собирается вернуться Елена Хромина – привлекательная блондинка, умеющая делать эфиры. Согласно слухам, девушка планирует закрутить роман с Федей, и ее не смущают отношения парня с Аней, поскольку она не верит в их искренность.



Видимо, скоро на проекте станет жарко, ведь Стрелков ранее не мог устоять ни перед одной блондинкой, а Кобелевой он совсем недавно заявлял, что разочарован в ней, не может ей более доверять, и не уверен в дальнейших отношениях с ней. Вот только благодаря своим высоким внешним данным Лена может привлечь не только Федю.