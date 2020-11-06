Противовирусный препарат «Авифавир» будет бесплатным для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«Применение «Авифавира» для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. «Авифавир» будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача», — говорится в сообщении.

В фонде также напомнили, что препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, которые проходят лечение от коронавируса в медицинских учреждениях.