Лейла Рей поведала, что не испытывает к Евгению Ромашову никаких чувств, кроме дружеских.

Лейла призналась Ромашову в…

… дружбе! Девушка в полном восторге от Жени и утверждает, что не испытывает к мужчине никаких чувств, кроме дружеских.

«Сколько же мы с тобой уже натворили, провели просто незабываемое время вместе! Мой родной идиот, такой же безбашенный, как и я! Ты мне очень дорог, твоя дурь – моя дурь. Да ты и сам всё знаешь…» – с такими словами Лейла обратилась к Ромашову.

А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? И чтобы без всяких сексуальных подтекстов и прочего?