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Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора епископ Павло-Посадский Фома (Мосолов) был госпитализирован, но не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал об этом в своем канале в Telegram во вторник.

«Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые недоСМИ уже поспешили отправить на ИВЛ

Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем», — написал Легойда.

Епископ Фома стал настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора после смерти прежнего настоятеля, протоиерея Александра Агейкина, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 21 апреля. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что епископ Фома был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ.

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