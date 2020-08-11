Действия Константинопольского патриархата на Украине не соотносятся с образом церкви-матери, какой она себя считает по отношению к Русской церкви, заявил во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами. Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился», — написал Легойда в своем Telegram-канале, говоря о богослужении, которое прошло 9 августа.

Как отметил Легойда, Варфоломей таким образом напомнил о том, что Константинопольский патриархат – церковь-мать Русской церкви, от Константинополя «русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение».

«Те страдания, которые принесли действия патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий церкви-матери», — написал он.

Легойда также напомнил, что патриарх Варфоломей не раз заявлял о своем «праве на вмешательство в дела других поместных церквей».

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел «автокефальный объединительный собор», на котором две раскольнические организации создали одну структуру — так называемую «Православную церковь Украины». После Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ей томос об «автокефалии» (независимости). Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.