На рынке представлено множество шин, что вводит в тупик почти каждого покупателя, особенно новичка в этом деле. Нижеизложенные советы помогут сделать правильную покупку.

Грамотно определить время

Осуществлять покупку лучшие в межсезонье: нет очередей, есть скидки

Ознакомьтесь с отзывами

Самые ценные отзывы от тех водителей, у которых шины 185 65 14 в Петропавловске прослужили более четверти заявленного срока эксплуатации.

Стоимость продукции – не признак долгого срока службы

Сейчас производители заостряют внимание на характеристиках, а не на долговечности. Если ранее покупка дорогих шин означала долгосрочность, то теперь ценник указывает на хорошие характеристики, а не на время службы.

Характер езды

Если езда происходит преимущественно в городских условиях, то не стоит покупать шины для спортивных авто, рассчитанных на динамику.

При условии нечастых поездок, не нужно выбрать шины с большим заявленным ресурсом, поскольку с течением времени резина утратит свои свойства. Лучше обратить внимание не недорогие шины, которые будут служить в соответствии с характеристиками.

Дата выпуска

Целесообразно покупать те шины, которые произведены недавно, поскольку резина имеет свойство изменяться с течением времени.

Не покупать подержанные шины

Покрышки, которые уже были в использовании, практически невозможно оценить, что может привести к проблемам.

Не фокусируйтесь на бренде

Ни одна фирма не гарантирует наличие в модельной линейке изделий низкого качества, поэтому не стоит выделять определенную марку, а учитывать особенности шины.

Внимание на внешний вид

Важной характеристикой является боковая стена: если она слишком тонкая, то машина может неустойчиво вести себя на трассе, если же она слишком мягкая, то будет подвержена нежелательному воздействию.

Мелкий протектор хоть и обладает красивым видом, то спустя 15 тыс. км. большинство элементов стирается, что сказывается на характеристиках.

Зимние шины

Если в вашем регионе суровые зимы, то не стоит покупать всесезонные покрышки, которые пригодны только для тех мест, где не бывает снега и наледей.

К вопросу выбора шин необходимо относиться серьезно, поскольку удачно выбранные покрышки влияют не только на удобство, но и на безопасность.