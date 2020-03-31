Для людей с болезнями сердца опасно даже сравнительно небольшое загрязнение воздуха: у них резко увеличивается риск деменции. Это показало новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology.

Риск деменции (приобретенного слабоумия) резко увеличивается у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней и долгое время вынуждены дышать грязным воздухом.

Ранее уже было известно, что существует связь между сердечно-сосудистыми болезнями и риском деменции, а также, отдельно, загрязнением воздуха и деменцией. Информация о том, насколько опасно сочетание этих факторов риска, важна. Ожидается, что количество людей, страдающих от деменции, увеличится в три раза за следующие 30 лет. В то же время, к 2050 году около 68% населения мира будет жить в городах и постоянно подвергаться действию загрязненного воздуха.

В течение 11 лет ученые наблюдали за почти 3000 человек, средний возраст которых был 74 года. Они обнаружили, что даже небольшое загрязнение воздуха увеличивало риск деменции у людей с сердечно-сосудистыми болезнями.

«Интересно то, что мы смогли обнаружить вредное действие загрязненного воздуха на здоровье человека при концентрации частиц ниже текущих стандартов загрязнения», — сказала Гиулия Гранде (Giulia Grande) из Каролинского института в Швеции.

Наиболее выразительным вредный эффект сочетания загрязненного воздуха и сердечно-сосудистых болезней был в последние пять лет наблюдений.

Риск деменции увеличивался более чем на 50% с ростом загрязненности воздуха от самой низкой к самой высокой. Вероятность деменции увеличивалась сильнее у людей с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца.

Наиболее высокой была связь деменции с загрязнением воздуха и инсультом. Именно инсульт, по мнению ученых, объясняет почти половину случаем деменции, связанных с грязным воздухом.