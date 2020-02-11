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Легкоатлетка Мария Ласицкене теперь капитан российской армии (ФОТО)

13:11 11/02/2020

В Москве во вторник состоялась торжественная церемония присвоения воинского звания капитана чемпионам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову. Указ об этом был подписан главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу 21 ноября 2019 года. Погоны спортсменам в футбольно-легкоатлетическом манеже ЦСКА вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Церемония прошла перед началом второй матчевой встречи по легкой атлетике между курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ и Республики Сербия.

«Для меня это очень большое событие. Все это только подстегивает меня. Осознание того, что за тебя переживают, тобой гордятся. Это всегда радует и дает дополнительные силы», – сказала Мария Ласицкене.

Марии 27 лет. В 2019 году она стала спортсменкой года по версии ВФЛА. Прыгунья в высоту выиграла 22 турнира за год, в том числе чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене – первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту, а также единственная четырехкратной победительница общего зачета «Бриллиантовой лиги».



