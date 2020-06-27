Легкоатлетка Дарья Клишина весь карантин провела в США, продолжая делать свои тренировки и посещая пляжи. Сейчас она отдыхает возле Атланты, оттуда девушка опубликовала пикантные кадры в купальнике.

«Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой», — подписала кадр Клишина. Многие подписчики обратили внимание на татуировку на ягодицах Клишиной. Когда-то она рассказывала, что она изображает лилию, символизирующую чистоту. Впрочем. Зачем делать тату именно на этом месте, многие до сих пор не понимают.

View this post on Instagram Smile 🤗 I wish you begin this weekend with something nice and enjoyable! 👙🌊☀️ ⠀ 1, 2 or 3? 😊⤵️ ⠀ Улыбнитесь 🤗 Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой 👙🌊☀️ 1,2 или 3? ☺️⤵️ ⠀ #nature #mountains #travel #красота #отдых #waterfall #beautiful #summer #atlanta A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 27, 2020 at 4:55am PDT

Многих впечатлила подтянутость спортсменки. «Таких берут в космонавты», — отметил один из подписчиков. Всего были опубликованы три кадра, Клишина предложила пользователям выбрать один. «Сложно выбрать между потрясающим, фантастическим и чудесным», — написал один из фанатов.

Напомним, что ранее Клишина в своем инстаграме рассказала, как американцы относятся к правилам безопасности в связи с пандемией. В отличие от россиян они твердо соблюдают запреты и воздерживаются от посещения общественных мест, поведала тогда легкоатлетка.