Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) приостановила процесс выдачи нейтрального статуса для участия в соревнованиях атлетам из России.

Решение связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила долг в размере 5 млн долларов и не предоставила информацию о том, когда эти средства будут перечислены.

«World Athletics подтверждает, что не получила выплат от Всероссийской федерации легкой атлетики в срок до 1 июля», — говорится в заявлении организации.

Рассмотрение вопроса о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским атлетам отложено до заседания совета World Athletics, который пройдет 29 — 30 июля. Также до конца июля приостановлена деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

Statement on Russian Federation. 📰:https://t.co/LuWGqCTneH pic.twitter.com/3TTlYplwIr — World Athletics (@WorldAthletics) July 2, 2020

С 2015 года российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, предварительно доказав свою кристальную чистоту. Однако из-за разбирательств по делу о фальсификациям документов прыгуна Данила Лысенко, к которому причастно бывшее руководство ВФЛА, их лишили даже этих «привилегий».

Именно за скандал с Лысенко ВФЛА и выписали 5-миллионный штраф, который необходимо было выплатить до 1 июля. В противном случае Россия будет исключена из World Athletics, а спортсмены рискуют пропустить все международные турниры, включая Олимпиаду. Просьба об отсрочке выплаты штрафа ранее была отклонена.