СПОРТ

Легенды хоккея на матче в Сочи собрали 2,3 млн рублей в помощь детям

06:46 04/01/2020

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Благотворительный хоккей. В Сочи прошел матч с участием легенд мирового спорта, сообщает телеканал «МИР 24».

На лед вышли Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Павел Буре. Звезды хоккея показали болельщикам, что они по-прежнему в хорошей спортивной форме. Они набросали в ворота друг друга в общей сложности 28 шайб. Но счет в этом матче не главное. Благодаря игре удалось собрать почти 2,5 миллиона рублей. Деньги пойдут в помощь детям-инвалидам.

«Приятно приезжать сюда. Играть ради удовольствия, чтобы помочь детям. Мы здесь собираем определенную сумму, которая идет на благотворительность детям. Это, наверное, самое главное», – отметил чемпион мира по хоккею с шайбой Павел Буре.

«Это лучшая зимняя игра. Мне кажется выходить на лед, играть в хоккей – хороший отдых. На лыжах покататься, в хоккей покататься. Отлично», – считает олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Якушев.

Благотворительные матчи в Сочи уже стали хорошей традицией. Первая игра прошла в 2016 году. А эта встреча стала пятой по счету.



