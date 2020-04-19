СПОРТ

Легендарному спортивному обществу «Спартак» – 85

17:59 19/04/2020

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Легендарное спортивное общество «Спартак» сегодня отмечает 85-й день рождения. К 1935 году в СССР было уже два спортивных общества – «Динамо» и ЦДКА. Оба – ведомственные, то есть их члены так или иначе были в погонах. «Спартак» же создавался как противовес – вступить в него мог кто угодно. Поэтому за детищем Александра Косарева и братьев Старостиных и закрепилось прозвище «народное». Новенькой «красно-белой машине» нужно было только красивое название, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

«Николай утверждает, что это название было у него и раньше. Это опровергнуть трудно, возможно, оно и было раньше. Но я берусь утверждать в любой комиссии, что вспыхнуло оно неожиданно и после долгих препирательств. Он увидел книгу Раффаэлло Джованьолли и вдруг вспомнил о Спартаке. Все согласились. Спартак обладал всеми качествами, которыми должен обладать спортсмен, в том числе и современный», – рассказал основатель «Спартака» Андрей Старостин.

Популярность к обществу пришла мгновенно. Спартаковцами стали свыше 13 миллионов человек по всему Советскому Союзу. На их счету почти 700 медалей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Даже голос советского спорта был спартаковским.

Николай Озеров стоял у истоков общества и был свидетелем самых ярких спартаковских побед. При этом «красно-белая» семья никогда не делила себя на виды спорта. Николай Старостин всегда говорил имя «Спартак» куда важнее имен спортсменов.

«Черчесов на какое-то время пришел и ушел. Романцев на какое-то время пришел и ушел. Это «Спартак»-команда. И он мне говорит: Симонян и Старостин – это еще не «Спартак». «Спартак» – это некое объединение людей, некая аура в стране, протест в стране. Это говорит человек, который создал», – рассказал советский футболист Евгений Ловчев.

Общество воспитало немало великих спортсменов. В хоккее – братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Александр Якушев. Без сомнений, одни из величайших игроков в истории. Они приводили советскую сборную к победам на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Легендарные кадры: пас Ивана Едешко через всю площадку за три секунды до финальной сирены решающего матча на Играх в Мюнхене. Мяч принимает спартаковец Александр Белов и приносит сборной СССР первую в истории баскетбольную олимпийскую победу.

Но прежде всего «Спартак» – это футбол. Клуб – 22-кратный чемпион СССР и России. Спартаковцы добивались результатов и в сборной. На победной Олимпиаде 1956 года в Мельбурне было сразу 10 игроков «красно-белых». А через четыре года именно легенда «Спартака» Игорь Нетто в качестве капитана советской команды первым поднял над головой Кубок Европы.





Александр Бриус