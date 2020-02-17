Легендарный советский разведчик Алексей Ботян, скончавшийся 13 февраля на 104-м году жизни, похоронен 17 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

«Сегодня мы провожаем в последний путь Алексея Николаевича Ботяна, Героя России, легендарного советского и российского разведчика. Он был человеком удивительной судьбы, отваги, мужества, настоящий патриот нашего Отечества», — приводит ТАСС слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

Во время похоронной церемонии звучал государственный гимн России, а почетный караул произвел три залпа траурного салюта.

По словам Нарышкина, разведчик «дрался с врагом на самых тяжелых участках, много раз смотрел в глаза смерти и каждый раз умел ее обмануть». Всю Вторую мировую войну он прошел от первого до последнего дня.

Ботян родился 10 февраля 1917 года. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, а также в «рельсовой войне» — уничтожении рельсов, бронепоездов, мостов и станционных сооружений в тылу врага.

В январе 1945 года ему удалось узнать о плане Германии взорвать дамбу водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив город Краков. Вместе со своей командой Ботян взорвал склад взрывчатки, при помощи которой предполагалось разрушить плотину.

После войны Ботян продолжил работу в центральном аппарате разведки, выполняя боевые задачи за границей.

10 мая 2007 года президент России Владимир Путин присвоил полковнику в отставке Ботяну звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».