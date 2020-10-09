Олимпийская чемпионка 2008 года по баскетболу в составе сборной США Кэппи Пондекстер была арестована полицией Лос-Анджелеса по подозрению в нанесении побоев. Арест 37-летней спортсменки произвели на основании жалобы частного лица.

В настоящее время правоохранительные органы не располагает подробной информацией о случившемся. Вскоре бывшая баскетболистка была освобождена под подписку о невыезде, ей не пришлось вносить залог.

Ранее профсоюз женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в своем микроблоге в Twitter сообщил, что Пондекстер, завершившая карьеру в 2019 году, пропала без вести.

We are sharing this out of concern for our fellow WNBPA sister, Cappie Pondexter. If you have any information, please contact authorities. Please help us spread the word and ensure that she is safe.

Thank you. @cappa23 — WNBPA (@TheWNBPA) October 8, 2020

Пондекстер является двукратной чемпионкой WNBA и восьмикратной участницей Матча всех звезд WNBA, в 2007 году она была признана самым ценным игроком (MVP) финала.

В составе сборной США Кэппи выиграла золото Олимпиады в Пекине. С 2008 по 2012 год Пондекстер выступала за екатеринбургский УГМК, вместе с которым стала двукратной чемпионкой России.