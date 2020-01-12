Необычный лед появился в Курортном районе недалеко от реки Сестры.

Жители Санкт-Петербурга недалеко от реки Сестры в Белоострове стали свидетелями уникального природного явления — «мохнатый лед».

«Вылезает из трещинок в коре. Видимо, вода испаряется, и получается такое необычное волокно», — рассказали очевидцы.

Отмечается, что причиной аномалии являются грибы Exidiopsis effusa, которые разрушают древесину и позволяют снежным волоскам сохранять структуру, из-за чего лед сохраняет свои свойства и не тает.

Такой феномен появляется во время холодных и очень влажных ночей и зачастую похож на длинную седую и мохнатую бороду, из-за чего и получил названия «ледяные волосы» или «ледяная борода», пишет «Фонтанка.ру».

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