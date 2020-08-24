Омские врачи и медсестры, работавшие с госпитализированным блогером Алексеем Навальным, получат поощрение, сообщил журналистам в понедельник главный врач городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.

«Конечно, учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор, — сказал он, отвечая на вопрос о возможном премировании медиков. — Я думаю, тех людей, медсестер и врачей, которые оказывали ему помощь, мы обязательно учтем».

Навальный был госпитализирован 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию.