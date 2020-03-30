Все новости на карте

Вслед за решением президента России сделать наступившую неделю нерабочей, столичные и подмосковные власти ввели режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин или для прогулки с собакой. Оставаться в квартире настоятельно рекомендовано и жителям других регионов. Нахождение в «четырех стенах» имеет как плюсы, так и минусы для здоровья человека. NEWS.ru расспросил медиков о пользе и вреде домашнего заточения.

Насморк и кашель пройдут мимо

Шанс заболеть не только коронавирусом, но и любыми простудными заболеваниями увеличивается, если человек много и близко контактирует с людьми. Например, часто ездит в общественном транспорте. Особенно он рискует в час-пик, когда приходится прижиматься к незнакомому человеку, как к родному. Симптомы простуды вызывают более 200 разных вирусов, которые распространяются как воздушно-капельным путем, так и через прикосновения. Переполненный вагон, многолюдный переход, офисный лифт — идеальные площадки для распространения инфекции.

Альбина Стрельченко, член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт:

Заболеть гриппом или ОРВИ без контакта с зараженным человеком невозможно. Обычно в организм попадает капля слюны больного. Путей её проникновения — множество. Например, с ручки двери или поручня в метро. Достаточно потрогать грязной рукой нос или слизистую оболочку рта. Разобщение же людей прерывает подобный путь передачи инфекции. Поэтому можно предположить, что общее число больных простудными заболеваниями будет снижаться. В это несомненная польза всеобщей изоляции.

Настало время супов и салатов

Полгода назад эксперты компании HeadHunter провели опрос и выяснили, что около 15% россиян не едят на работе. Одни игнорируют обед из-за занятости, другие — экономят таким образом деньги. Офисные работники весь день голодают, а вечером устраивают себе обильный ужин. По мнению медиков, такой тип питания влечет за собой негативные последствия для пищеварительной системы. Объемные трапезы после долгого перерыва могут привести к гастриту, сбоям в работе желчного пузыря, расстройству стула, сообщила участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Режим всеобщей самоизоляции поможет многим улучшить своё питание в течение дня. Желудок скажет «спасибо».

Конечно, дома легче соблюдать режим правильного питания: есть супы, салаты, диетическое мясо. Появляется больше времени для приготовления полезных блюд на кухне. В условиях офиса многие мои пациенты часто перехватывают на бегу бутерброд. Неправильное питание становится причиной расстройств пищеварения, — сообщила Стрельченко.

Появилась возможность выспаться

Специалисты сервиса «Яндекс. Недвижиомость» несколько лет назад провели опрос и выяснили, что 12% жителей российской столицы тратят на дорогу до работы более 1.5 часов в день. Еще у 27% путь до офиса и обратно занимает от часа до полутора. Рабочий день в большинстве московских офисов начинается с 9-10 утра. Это значит, что вставать многим гражданам приходится ни свет, ни заря. С приходом режима самоизоляции, освободившееся время можно потратить на сон.

О необходимости полноценного ночного отдыха для человека не раз высказывались врачи. Так президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов, убежден, что дефицит ночного отдыха приводит к замедлению мыслительных процессов, ухудшению концентрации внимания и памяти. Также из-за хронического недосыпания может возникнуть депрессия и невроз. Высыпающийся сотрудник будет лучше себя чувствовать и может проявить себя с лучшей стороны.

Отказ от сидячего образа жизни

Современный человек проводит сидя много времени. В таком положении он находится в транспорте или автомобиле, в офисе, в столовой. Многие продолжают «эстафету», устраиваясь после работы за домашний компьютер. Хирург, ортопед Владимир Хорошев в беседе с NEWS.ru заявил, что сидячая поза — самая вредная для человека.

Владимир Хорошев, хирург и кардиолог:

Когда человек сидит, происходит растяжение длинной и коротких мышц спины. Идет сильное перенапряжение мышц, связочного аппарата позвоночника, а также передних отделов межпозвонковых дисков. Все это приводит к разрушению последних, образованию грыж. Злоупотребление положением «сидя» может обернутся хирургической операцией и даже инвалидностью.

Самое гармоничное положение для здоровья спины — лежа. Мышцы спины и сам позвоночник расслабляются. Удаленная работа позволяет работать и в такой позе. Главное не заснуть.

Лишний вес придёт неожиданно

По данным Федерального исследовательского центра питания избыточную массу тела имеет 50% российских мужчин и 60% женщин. Главная причина лишних килограммов — чрезмерное потребление пищи. Врачи говорят — многие наши соотечественники страдают расстройством пищевого поведения. Для таких людей еда, это не только «топливо», но и главный источник получения удовольствия. Во время всеобщей изоляции, многие россияне могут набрать лишний вес, предупреждает врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. Гиподинамия и чревоугодие могут обернутся лишними килограммами, сообщает эксперт.

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог и диетолог:

Чтобы не допустить появления лишнего веса нужно соблюдать адекватный сниженной физической нагрузке режим питания. Заниматься физкультурой дома. Сейчас куча программ тренировок для дома тренерами выкладывается.

Сердечно-сосудистые заболевания и тромбоз

В России около половины всех человеческих смертей происходит из-за патологий системы кровообращения. Главные причины сердечных недугов — это вредные привычки, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Круглосуточное пребывание дома может негативно сказаться на работе сердца, сообщил NEWS.ru кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Гиподинамия снижает тренированность главный мышцы организма, а это ухудшает общее кровоснабжение. Такое состояние грозит множеством заболеваний, например, повышает вероятность образования тромбов (сгустки крови, которые образуются в венах или сосудах — NEWS.ru). Они могут стать причиной внезапной смерти человека, если тромб отделится, пойдет по кровотоку и попадёт в лёгочную артерию. Это быстро приводит к остановке сердца и летальному исходу.

Юрий Кремнев, кардиолог, заслуженный врач России:

Склонность к образованию тромбов при малоподвижном образе жизни возрастает, если для этого есть предпосылки. Это определенные изменения в сосудах — варикозная болезнь, тромбофлебит. Для полностью здорового человека это маловероятный сценарий.

Возможны конфликты в семье

Изоляция — это стрессовое состояние, которое провоцирует внутреннее напряжение. Особенно у тех людей, которые привыкли жить активной и насыщенной жизнью. Семейный и детский психолог высшей категории Ольга Демьяненко предупреждает — в некоторых семьях возможны конфликты. Благодатную почву для них создаёт общая нервозная обстановка. Чтобы изоляция не обернулась чередой семейных скандалов, психолог советует избегать конфликтов и уметь слышать друг друга.

Ольга Демьяненко, семейный и детский психолог высшей категории:

Нужно уметь разговаривать, и обсуждать отрицательные эмоции, которые возникают. При этом важно придерживаться корректного общения, претензии и крики делу не помогут. Этим вы только усилите негативное эмоциональное состояние собеседника.

Видео дня. Сбежавший сервал разорил запасы гречки соседей