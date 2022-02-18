После рака лёгкого второе место занимают заболевания, связанные с опухолями кишечника. Ежегодно в мире фиксируется более полумиллиона случаев, половина из которых заканчивается летальным исходом. На сегодняшний день лучшими странами для лечения рассматриваемого заболевания являются Израиль и Германия. Подробнее ознакомиться с лечением рака в клиниках Германии можно на странице uamt.com.ua/ru/lecheniye-raka-kishechnika-v-germanii.html специализированного издания. Стоит отметить, что здесь же можно подобрать лечение в лучших онкологических клиниках мира других стран, включая Израиль.

Рак кишечника: неутешительная глобальная статистика

Наиболее частой причиной смерти становится колоректальный рак. Высокий уровень заболеваемости фиксируется в странах Европы, США, России, Украины. Проблем актуальна для обоих полов. Чаще всего, с рассматриваемой проблемой сталкиваются люди старше 50 лет. Например, в Великобритании рак кишечника возникает в 90% случаев у пациентов старше 53 лет. Основными факторами риска являются:

плохая наследственность;

малоподвижный образ жизни;

язвенные колиты;

болезнь Крона.

В общей сложности выделяют 8 стадий заболевания (в мире). В станах СНГ существует другая классификация.

Лечение рака прямой кишки в лучших немецких клиниках

Германские клиники предлагают наилучшие условия на сегодняшний день. Например, клиника Крефельд предлагает полный список услуг при лечении онкологических заболеваний. Высокий рейтинг имеет медицинский центр Ульма и ряд других специализированных учреждений. Пациентам доступны услуги европейского качества. Конечно, стоимость лечения и даже диагностики обходится недёшево. При этом в медицинских центрах работают лучшие мировые специалисты, а для обследования и лечения применяются ультрасовременные средства и медицинские препараты. Для диагностики рака используется несколько способов и методов, позволяющих предоставить объективный результат клинической картины. В настоящее время существует около 10 способов лечения, начиная от химиотерапии и заканчивая использованием фокусированного ультразвука. Каждый способ лечения подбираются индивидуально с учётом возраста пациента, особенностей его организма, наличия сопутствующих заболеваний и т.д..

Источник информации: сайт https://uamt.com.ua/RU/lecheniye-raka-kishechnika-v-germanii.html