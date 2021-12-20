Молодых родителей волнует появление на лице младенца странных красных прыщей с белой серединой. Если они возникли без симптомов, то, возможно, они пройдут сами, не принеся вреда ребенку. Однако, иногда прыщики могут стать признаком болезни.
Что нужно делать, если прыщи уже появились?
- Избегайте ароматизированного мыла и мыла с красителями. Также нельзя использовать мыло для взрослых, оно будет агрессивно по отношению к нежной коже младенца;
- Лекарства от подросткового или взрослого акне также противопоказаны!
- Ежедневно увлажняйте пораженную кожу ребенка влажной салфеткой или мочалкой. Допускается использование нежного детского мыла с нейтральным рН;
- Не закупоривайте поры детскими лосьонами или маслами, тяжелая формула этих средств только усугубит проблему;
- Категорически запрещается выдавливать или ковырять белые точки на лице ребенка, это может привести к рубцеванию кожи;
- Лучшим лекарством в некоторых случаях становится спокойное ожидание, ибо чаще всего прыщики сходят сами, без дополнительных процедур и лечения.
Прыщи также могут быть следствием заболеваний. В основном это проблемы с кожей, и некоторые из них не представляют опасности.
Какие кожные заболевания распространены у младенцев?
- Экзема. Красная сыпь в виде чешуек, вызывает сильный зуд и может появляться в местах кожных складок, на лице, локтях, коленях и ступнях;
- Милия. Безвредное явление, характеризующееся шишечками белого цвета. Они не вызывают боли, зуда или дискомфорта и без проблем проходят сами по себе;
- Токсическая эритема. Покраснение на коже, усыпанное прыщиками белого или желтого цвета. Проходит сама по себе в первые пару недель жизни младенца;
- Колпачок колыбели. Твердые или чешуйчатые образования на голове малыша. Они обычно белого или желтого цвета;
- Тепловая сыпь. Отмершие частички кожи, пот или грязь закупоривают поры, и кожа нагревается. Такую сыпь можно заметить на любом участке тела. Тепловая сыпь зудит, а пораженные части заметно теплее.
Когда необходимо обратиться к врачу? Звоните педиатру, если вы заметили большие покраснения, они не проходят сами по себе, чешутся, на их месте появляются раздражения и трещины. Это – последствия неправильного ухода, запущенной экземы или потницы. Черные точки также вызывают подозрения. Красные прыщи по всему телу могут свидетельствовать о ветряной оспе.
Отметим в качестве заключения, что окончательный диагноз может ставить только врач. Если вы заметили подозрительные прыщи или сыпь, обратитесь к специалисту, чтобы получить рекомендации, помощь и тем самым ускорить выздоровление вашего чада.