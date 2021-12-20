Молодых родителей волнует появление на лице младенца странных красных прыщей с белой серединой. Если они возникли без симптомов, то, возможно, они пройдут сами, не принеся вреда ребенку. Однако, иногда прыщики могут стать признаком болезни.

Что нужно делать, если прыщи уже появились?

Избегайте ароматизированного мыла и мыла с красителями. Также нельзя использовать мыло для взрослых, оно будет агрессивно по отношению к нежной коже младенца;

Лекарства от подросткового или взрослого акне также противопоказаны!

Ежедневно увлажняйте пораженную кожу ребенка влажной салфеткой или мочалкой. Допускается использование нежного детского мыла с нейтральным рН;

Не закупоривайте поры детскими лосьонами или маслами, тяжелая формула этих средств только усугубит проблему;

Категорически запрещается выдавливать или ковырять белые точки на лице ребенка, это может привести к рубцеванию кожи;

Лучшим лекарством в некоторых случаях становится спокойное ожидание, ибо чаще всего прыщики сходят сами, без дополнительных процедур и лечения.

Прыщи также могут быть следствием заболеваний. В основном это проблемы с кожей, и некоторые из них не представляют опасности.

Какие кожные заболевания распространены у младенцев?

Экзема. Красная сыпь в виде чешуек, вызывает сильный зуд и может появляться в местах кожных складок, на лице, локтях, коленях и ступнях;

Милия. Безвредное явление, характеризующееся шишечками белого цвета. Они не вызывают боли, зуда или дискомфорта и без проблем проходят сами по себе;

Токсическая эритема. Покраснение на коже, усыпанное прыщиками белого или желтого цвета. Проходит сама по себе в первые пару недель жизни младенца;

Колпачок колыбели. Твердые или чешуйчатые образования на голове малыша. Они обычно белого или желтого цвета;

Тепловая сыпь. Отмершие частички кожи, пот или грязь закупоривают поры, и кожа нагревается. Такую сыпь можно заметить на любом участке тела. Тепловая сыпь зудит, а пораженные части заметно теплее.

Когда необходимо обратиться к врачу? Звоните педиатру, если вы заметили большие покраснения, они не проходят сами по себе, чешутся, на их месте появляются раздражения и трещины. Это – последствия неправильного ухода, запущенной экземы или потницы. Черные точки также вызывают подозрения. Красные прыщи по всему телу могут свидетельствовать о ветряной оспе.

Отметим в качестве заключения, что окончательный диагноз может ставить только врач. Если вы заметили подозрительные прыщи или сыпь, обратитесь к специалисту, чтобы получить рекомендации, помощь и тем самым ускорить выздоровление вашего чада.