Наркоманией называется патологическое употребление наркотиков, которое сопровождается психическими и соматическими расстройствами. Лечение наркомании — методы, которые направлены на то, чтобы избавить наркозависимого человека от физической, психологической тяги к наркотическим веществам. Терапия нацелена на снижение принимаемых наркозависимым доз.

Описание лечения

Лечение в клинике Меридиан https://rcmeridian.ru/lechenie-narkomanii/ производится на следующих принципах:

добровольности (осознанного согласия человека на проведение терапии);

максимальной индивидуализации терапии (метод подбирается, в зависимости от того, какие конституционально-личностные, клинические особенности имеет больной);

конфиденциальности (человек избавляется от вредной привычки, при этом все его проблемы — конфиденциальная информация);

комплексности (медикаментозной, психотерапевтической и социальной терапии);

осознанности отказа от употребления психоактивных веществ.

Единого метода лечения нет. Но, эффективная терапия, как правило, проводится по следующей схеме: вначале наркоман под руководством врачей избавляется от абстинентного синдрома, детоксикации, а потом он проходит психотерапевтическую реабилитацию. Последняя стадия необходима, чтобы закрепить в сознании человека мысль о счастье без употребления наркотических средств.

Нормализация психического состояния человека, чувств и мыслей — единственно правильное направление для терапии. Недостаточен для этого процесс вынужденной ремиссии, при которой человека насильственно заставляют не принимать наркотики.

Где пройти лечение?

Пройти лечение для полного восстановления физического, эмоционального состояния человека можно в Меридиане. В комплексном реабилитационном центре пациентам предлагается пройти анонимную терапию от наркомании и алкоголизма с сохранением конфиденциальных данных человека.

Для диагностики человека применяются безопасные, проверенные технологии, а для лечения — ряд современных лекарственных препаратов натурального происхождения. Медикаментозная и реабилитационная помощь оказывается специалистами, которые имеют соответствующее образование, высокий уровень подготовки и большой опыт работы.

С пациентами работают лучшие наркологи, психологи, терапевты и медсестры Краснодарского края. Каждому пациенту предоставляется круглосуточное наблюдение и приятные условия проживания.