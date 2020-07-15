В Крыму скандал с экологией: на пляжах Коктебеля и Феодосии, где отдыхали классики советской литературы Цветаева и Булгаков, течет канализация, напрямую в море. В Саках в знаменитую лечебную грязь 10 лет сливали фекалии. Власти пытаются улучшить инфраструктуру крымских курортов, но на это потребуются миллиарды.

Прокуратура Крыма проводит проверку «на предмет возможных нарушений законодательства при утилизации неочищенных канализационных стоков в Черное море в поселке Коктебель на юго-востоке полуострова». Об этом в среду, 15 июля, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

О плавающих нечистотах в море в районе Коктебеля стало известно от крымского общественника Александра Талипова. Он выложил в сеть видео со стекающими в Черное море фекалиями.

«В этом месте канализация в море течет уже который год, за это уже надо сажать», — сообщил Талипов на своей странице в Facebook.

Девятый вал фекалий

Ранее крымские власти не исключали возможности строительства в Коктебеле очистных сооружений протяженностью 24 км и мощностью 5 тыс. кубов. Строительство планируется вести за счет федерального бюджета. В перспективе мощность очистки планируется удвоить.

А пока экологическая обстановка в Коктебеле мало чем отличается от той, что была в 1990-х. «Гейзеры» из неочищенных стоков, бывает, «фонтанируют» прямо на пляже или на улицах поселка, туристы жалуются летом на неприятный запах», — сообщают местные СМИ.

Или вот что пишет блогер Армен Хачатуров про соседнюю Феодосию. Этот город был известен еще в XIV веке и уже тогда горожане вырыли в горах ров для отвода дождевых вод в море — мимо города. Теперь этот ров превращен в свалку мусора и канализационный сток. Еще в городе расположен кирпичный завод со своим сточным каналом. И рядом течет речка Байбуга. Ко всем трем артериям местные жители и власти присоединяют свои трубы, содержимое которых в итоге оказывается в море.

Проблема в Феодосии сохраняется уже многие годы. «Зимой-то еще ничего, а летом — ароматиризует. Вот идете вы, скажем, мимо музея Грина. Упс, какой-то неромантичный запах. Спускаетесь к музею Айвазовского, а тут вообще… И все это добро течет в море, вот прямо у городского пляжа все туда и стекает», — жалуется блогер.

Коктебель и Феодосия — это восточная часть Крымского полуострова. В западной его части экологическая ситуация ничуть не лучше. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в среду побывала в Сакском районе Крыма и раскритиковала увиденное. «Заросшие и неубранные пляжи Сакского района — это уже наглость. При этом к одному из них вообще вход платный, что само по себе незаконно и непозволительно», — сказала она РИА «Новости».

«В Саках и в Крыму традиционно, еще при Советской власти так было. Фекалии, слегка очищенные, сбрасывали в море. По трубе, которая обычно проходит по морскому дну примерно на 1-1,5 км», — уточнил житель Сакского района Иван М., до которого дозвонилась «Газета.Ru».

Прошлым летом Саки оскандалились на всю Россию. Тогда активисты Общероссийского народного фронта совместно с крымским министерством экологии провели в Саках рейд по прудам и озерам, обследовали, в частности, Озера Ковш и Чокрак. Они славятся лечебной грязью.

Выяснилось, что в эти лечебные озера сливались фекалии. По трем трубам. В Ковш фекалии спускали, как минимум, 10 лет, потому что напорный коллектор от канализационно-насосной станции был построен 50 лет назад и пришел в негодность.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов устроил тогда разнос городским чиновникам. Теперь в целебные грязи ничего не подмешивается, трубу в коллекторе заменили на полиэтиленовую. Строители объяснили жителям, что запаса прочности трубы хватит еще на 50 лет.

Всего на полуострове из 445 пляжей, официально открыто к середине лета около 300. Кроме проблемы с их чистотой, есть еще одна: оползни. На укрепление склонов тоже нет денег.

Лишь одну четвертую часть крымских пляжей можно считать безопасной, подсчитало издание «КП-Крым».

Граница на замке — в Крыму аншлаг

Несмотря на сомнительную экологическую обстановку на крымских пляжах сейчас аншлаг. Места здесь былинные. Тот же Коктебель известен благодаря даче поэта и художника Максимилиана Волошина. Здесь гостили классики советской литературы — Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Николай Чуковский.

Количество бронирований авиабилетов в Крым в первой декаде июля выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в среду сообщил минтуризм региона со ссылкой на сервис онлайн-бронирования Biletix. Средний чек стоимости авиабилетов в Крым в обе стороны из других российских аэропортов составляет 11 334 рубля.

После присоединения Крыма к России в 2014-м федеральная власть не жалеет денег на восстановление полуострова. Правительство открыло здесь курортный сезон с 1 июля, а де-факто он стартовал на месяц раньше. Премьер Михаил Мишустин отмечал на заседании правительства 8 июня, что желающих путешествовать по своей стране предостаточно. Но качество условий для отдыха оставляет желать лучшего.

«Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — говорил Мишустин.

Федеральная власть готова сейчас тратить на Крым миллиарды. Какой будут отдача, пока неизвестно. По крайней мере, Счетная палата РФ, как сообщили «Газете.Ru» в этом ведомстве, не планирует в этом году проверять расходование бюджетных средств на крымских курортах. Но другое популярное у россиян место отдыха палата уже проверила по поручению президента РФ. Это озеро Байкал.

Аудитор Михаил Мень указал на риск неисполнения ФЦП «Охрана озера Байкал» в части сокращения отходов и ликвидации накопленного экологического вреда. В рамках этой программы уже потрачено 8,4 млрд рублей, однако экологическая обстановка продолжает ухудшаться, отметили в Счетной палате.

Считается, что украинская власть не имела возможности инвестировать в развитие массового отдыха. Но не так-то просто понять, сколько денег восстановление инфраструктуры крымских курортов выделяется сейчас из российского бюджета. И главное, насколько эффективно они будут потрачены.

В Минфине «Газете.Ru» посоветовали обратиться в Минприроды. Там в свою очередь указали на Минстрой, реализующий федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». При этом заказчиком этой ФЦП выступает другое министерство — Минэкономразвития.

Пили тариф и спи спокойно

В рамках ФЦП утверждена единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым, обеспечивающая оптимальные пути развития крымского водопроводно-канализационного хозяйства, пояснили в Минприроды.

Само природоохранное ведомство лишь координирует акцию «Вода России».

Как сообщили «Газете.Ru», в Минприроды, на территории Республики Крым в 2019 году «прошло 146 мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов, было очищено 449 км береговой линии, в акции приняло участие 10 948 человек».

Решить задачу водоснабжения Крыма и связанные с ним экологические проблемы можно только за счет вливаний из федерального бюджета, отмечает Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры». На экологические мероприятия требуются миллиарды рублей, а в Крыму пока даже не взимается курортный сбор. Закон о курортном сборе предусматривает аккумулирование средств на развитие инфраструктуры, но введен он будет с 2021 года.

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров согласен с тем, что местные власти без поддержки федерального центра не в состоянии создать качественную инфраструктуру. «Не забывайте к тому же, что водоканалы в России переходят в частные руки. После приватизации очистных сооружений частник не стремится инвестировать, а только способен „пилить“ сборы от тарифов за услуги ЖКХ», — говорит Столяров.