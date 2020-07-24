Репетиции ко дню ВМФ?

В Балтийске (Калининградская область) сняли на видео, как лебеди строем плывут вдоль набережной, пишет «Комсомольская правда».

Видео разошлось по соцсетям. Пользователи пошутили, что в Балтийске даже лебеди ходят строем, а другие вспомнили предание о том, что в лебедей после смерти превращаются хорошие люди.

Сегодня в городе проходит генеральная репетиция парада в честь Дня военно-морского флота. Как раз незадолго до старта прогона свою «программу» продемонстрировали лебеди.