Российские боксеры-тяжеловесы Александр Поветкин и Денис Лебедев приняли участие в акции в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Спортсмены, одетые в полевую форму разведчиков Красной Армии, прочитали детям стихи о войне, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что спортсмены также встретятся с военнослужащими общевойсковой армии ЗВО и проведут открытые тренировки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Музея Победы подготовили для детей экскурсии в игровой форме об истории Великой Отечественной войны. Работать они начали с 1 февраля.