Российская столица всего за 10 лет смогла совершить резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, об этом пишет французское издание Le Monde.

Как отмечает газета, в Москве сегодня можно оплатить проезд в общественном транспорте телефоном, умными часами или специальным кольцом. Кроме того, сейчас проводится эксперимент по оплате проезда с помощью системы распознавания лиц.

Le Monde также обращает внимание на обилие онлайн-сервисов, предназначенных для облегчения жизни горожан. Среди них приложения Mos.ru и Gosuslugi.ru, в которых можно управлять запросами на административные документы, оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов или записью на прием к врачу.

Издание указывает, что символом активной модернизации госуслуг стали «многофункциональные центры» (МФЦ), где граждане могут обратиться к нескольким ведомствам в одном месте.

Отмечается, что преобразования стали возможными во многом благодаря программе «Умный город», которую мэр Москвы Сергей Собянин запустил несколько лет назад.

Ранее, 31 января, сообщалось, что транспортный комплекс Москвы получил главную награду международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему – 2020».