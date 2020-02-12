Водоемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области так и не покроются льдом до конца зимы. Об этом 12 февраля заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Перспектив образования устойчивого ледового покрытия на водоемах региона в феврале нет. В течение месяца ожидается температура воздуха, близкая к нолю, с похолоданием и оттепелями, сильным ветром», — передает «Интерфакс Северо-Запад».

По словам Колесова, отрицательные температуры в Петербурге и области ожидаются 15, 16 февраля и в 20-х числах месяца. В северных районах области температура может опуститься до минус 10 градусов, однако ситуацию на воде это не изменит.

Главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов призвал местных жителей не выходить на лед. Он подчеркнул, что с учетом нынешнего состояния ледового покрова последствия выхода на него «опаснее коронавируса».

«Когда человек провалился под лед — это почти гарантированная смерть. С одной стороны, зимняя одежда набухает, тянет на дно. С другой — уже через 15–20 минут нахождения в такой воде наступает опасное для жизни переохлаждение. Если учесть разбросанность водоемов в Ленинградской области и их удаленность от больших населенных пунктов, спасатели не успеют прийти на помощь», — сказал он.

Накануне глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что, по предварительным прогнозам, весна на территории европейской части России наступит через несколько недель.