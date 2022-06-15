Глаза являются одним из самых важных органов в человеческом организме. Вместе с тем огромное количество людей страдают различными нарушениями зрения. Чтобы его улучшить, им приходиться носить очки или линзы. Использование оптических приборов приводит к массе неудобств. Линзы необходимо правильно обрабатывать, а очки часто запотевают и не добавляют внешней привлекательности. Одним из последних достижений в области медицины является лазерная коррекция зрения. Она используется во всем мире для лечения близорукости, астигматизма, дальнозоркости и является одним из самых эффективных методов улучшения зрения у пациентов, но сколько стоит лазерная коррекция зрения?
Особенности подготовки к проведению операции по коррекции зрения
Операция по проведению коррекции зрения лазером считается самой безопасной. Она практически не имеет противопоказаний. Перед оперативным вмешательством пациента осматривает врач-офтальмолог, проводит беседу и проверяет остроту зрения. Дополнительно медицинским работником выдается направление больному на сдачу анализов крови для обнаружения вирусного гепатита, ВИЧ-инфекции и других возбудителей. При получении отрицательных анализов пациент направляется на прием к терапевту. При осмотре врачом уточняется наличие у пациента ОРВИ в остром периоде. Если жалобы отсутствуют, терапевт выдает заключение на проведение оперативного вмешательства и пациент может сделать коррекцию зрения.
Основные противопоказания к проведению операции:
- Беременность, лактация.
- Возраст до 18 лет.
- Наличие хронических заболеваний.
- Глаукома, катаракта.
- Дистрофия роговицы.
- Другие противопоказания.
Преимущества лазерной коррекции зрения
Оперативное вмешательство лазером не травмирует орган зрения. После окончания медицинских манипуляций не требуется наложения швов. Все этапы операции проводятся в верхнем и среднем слоях роговицы. Применение лазера исключает возможность врачебной ошибки при проведении медицинских манипуляций. Перед операцией пациенту назначается только местная анестезия в виде обезболивающих капель. Операция проходит быстро и безболезненно, а цены на лазерную операцию на глаза вполне адекватные. Время проведения лазерной коррекции зрения может составлять менее 15 минут. Операция при помощи лазера является бескровной и проходит без осложнений. В период реабилитации пациент ничем не ограничивается. Уже через несколько часов он может читать, смотреть телевизор и пользоваться телефоном. При необходимости врачом могут быть назначены препараты для нормализации глазного давления и антибактериальные средства.