Глаза являются одним из самых важных органов в человеческом организме. Вместе с тем огромное количество людей страдают различными нарушениями зрения. Чтобы его улучшить, им приходиться носить очки или линзы. Использование оптических приборов приводит к массе неудобств. Линзы необходимо правильно обрабатывать, а очки часто запотевают и не добавляют внешней привлекательности. Одним из последних достижений в области медицины является лазерная коррекция зрения. Она используется во всем мире для лечения близорукости, астигматизма, дальнозоркости и является одним из самых эффективных методов улучшения зрения у пациентов, но сколько стоит лазерная коррекция зрения?

Особенности подготовки к проведению операции по коррекции зрения

Операция по проведению коррекции зрения лазером считается самой безопасной. Она практически не имеет противопоказаний. Перед оперативным вмешательством пациента осматривает врач-офтальмолог, проводит беседу и проверяет остроту зрения. Дополнительно медицинским работником выдается направление больному на сдачу анализов крови для обнаружения вирусного гепатита, ВИЧ-инфекции и других возбудителей. При получении отрицательных анализов пациент направляется на прием к терапевту. При осмотре врачом уточняется наличие у пациента ОРВИ в остром периоде. Если жалобы отсутствуют, терапевт выдает заключение на проведение оперативного вмешательства и пациент может сделать коррекцию зрения.

Основные противопоказания к проведению операции:

Беременность, лактация.

Возраст до 18 лет.

Наличие хронических заболеваний.

Глаукома, катаракта.

Дистрофия роговицы.

Другие противопоказания.

Преимущества лазерной коррекции зрения

Оперативное вмешательство лазером не травмирует орган зрения. После окончания медицинских манипуляций не требуется наложения швов. Все этапы операции проводятся в верхнем и среднем слоях роговицы. Применение лазера исключает возможность врачебной ошибки при проведении медицинских манипуляций. Перед операцией пациенту назначается только местная анестезия в виде обезболивающих капель. Операция проходит быстро и безболезненно, а цены на лазерную операцию на глаза вполне адекватные. Время проведения лазерной коррекции зрения может составлять менее 15 минут. Операция при помощи лазера является бескровной и проходит без осложнений. В период реабилитации пациент ничем не ограничивается. Уже через несколько часов он может читать, смотреть телевизор и пользоваться телефоном. При необходимости врачом могут быть назначены препараты для нормализации глазного давления и антибактериальные средства.