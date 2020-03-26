Круизному лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки, сообщил ТАСС источник в управлении Роспотребнадзора Приморского края.

На круизном судне находятся 478 членов экипажа из разных стран. Лайнер планировал пребывание в порту с 22 марта по 5 апреля с вероятностью продления стоянки на неопределенный срок.

«Учитывая пандемическое распространение новой коронавирусной инфекции в разных странах мира, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не согласовывает (заход) в порт Владивосток круизного судна», — цитирует агентство ответ управления на запрос, направленный ООО «Международный круизный сервис Владивосток».

По информации агентства, предписание о запрете захода лайнера было также направлено капитану порта Владивосток.

Круизное судно сейчас находится в Японском море на равном расстоянии от Владивостока и порта Раджин в Северной Корее.

1 марта Япония заявила о завершении эвакуации людей с лайнера Diamond Princess. После этого корабль подвергся дезинфекции, успешное завершение которой подтвердили японские карантинные органы.