Москва считает недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Министр отметил, что существуют многочисленные спекуляции вокруг угрозы использования COVID-19 террористами.

«Хотя в некоторых регионах мира и наблюдаются попытки террористов воспользоваться условиями пандемии и связанными с ней трудностями для расширения своего влияния, распространения паники и человеконенавистнических идей, а также пополнения рядов своих сторонников, прежде всего за счет тех, кто разочаровался в действиях властей в условиях кризиса», — сказал он.

Тема рисков биотерроризма много лет обсуждается на международных площадках, и текущая ситуация естественным образом стимулирует подобные дискуссии, считает высокопоставленный дипломат.

“Добавлю, что в контексте пандемии или вне его мы считаем абсолютно недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, в том числе в форме провокационных заявлений и деструктивных информационных кампаний, нацеленных на усиление идеологического и морального давления на другие государства или международные организации”, — заявил Лавров.

Министр также отметил проблему предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ и биологических агентов, а также технологий производства химического и биологического оружия. Лавров напомнил, что в марте 2016 года Россия внесла предложение по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ) на женевской Конференции по разоружению.

“Данная инициатива призвана устранить имеющиеся в международном праве пробелы, не позволяющие оперативно и эффективно реагировать на качественно новую угрозу ОМУ-терроризма, приобретающую все более масштабный, системный и трансграничный характер. Антитеррористические положения, содержащиеся в существующих международных инструментах, ограничены в применении, поскольку ориентированы на специфические цели, ради достижения которых они и вырабатывались. Предлагаемая Россией международная конвенция является многопрофильной в плане решаемых ею задач, находится на стыке нераспространения, разоружения, и антитеррористических усилий. Важно, что она устанавливает нормы прямого действия, чётко криминализируя такие преступные акты”, — пояснил министр.

Разработка конвенции не ущемляет интересов других стран, а её принятие “будет способствовать укреплению безопасности всех без исключения государств на национальном, региональном и глобальном уровнях”, подчеркнул Лавров.

Кроме того, добавил он, инициатива по МКХБТ “могла бы стать реальным средством разблокирования переговорной работы на Конференции по разоружению в целом”.

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