Украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости по урегулированию в Донбассе, одобренные СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы продолжаем контакты в рамках «нормандского формата» (РФ, Украина, ФРГ, Франция по Донбассу — ред.)», — сказал он в ходе онлайн пресс-конференции.

Министр добавил, что «недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров «нормандского формата».

«Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости, одобренные СБ ООН», — сказал министр.

«На прямой вопрос наших представителей прямого ответа не поступило, и мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники «нормандского формата» внесут свою долю ответственности за ту позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием «Минский комплекс мер», — заключил он.

В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано».