Усиление координации России, Индии и Китая в преодолении кризисов, вызванных COVID-19, станет одной из главных тем предстоящей встречи глав МИД трех стран, которая пройдет в видеоформате 23 июня, заявили в понедельник в МИД РФ.

«Договоренность о ее проведении (видеоконференции) подтверждает общее понимание трех государств важности продолжения взаимодействия в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сплочения усилий в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией COVID-19. Эта тема будет одной из центральных в повестке дня мероприятия», — говорится в комментарии МИД РФ.

Подчеркивается, что государства-участники РИК «разделяют мнение о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы, подтверждая, что центральная роль в этом процессе должна принадлежать ООН, а попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются недопустимыми».