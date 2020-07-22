Россия никогда не делала ставки на ту или иную сторону конфликта в Ливии и продолжает поддерживать контакты с Ливией сейчас, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В отличие от многих других внешних игроков Россия никогда не пыталась делать какие-то ставки в ливийской игре, мы всегда работали со всеми политическими силами Ливии, принимали всех их в Москве в разное время и продолжаем поддерживать контакты с Ливией сейчас» — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.