Россия ждет от ООН более активных действий в рамках ливийского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается роли ООН и необходимости ее активизации, да, мы хотим, чтобы роль ООН была более активной. К сожалению, уже по-моему скоро будет полгода как специальный представитель генерального секретаря Гассан Саламе вскоре после берлинской конференции ушел в отставку и до сих пор генеральный секретарь ООН господин (Антониу) Гутерреш не может назначить сменщика господину Саламе», — сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.