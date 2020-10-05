Россия не оставит без ответа возможные дополнительные ограничения для доступа российских товаров на рынок Европейского союза. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он отметил, что Еврокомиссия подготовила доклад «О существенных искажениях в экономике РФ для цели и проведения расследований в области торговой защиты».

«Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок ЕС, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете», — указал министр.

Игнорирование гуманитарных инициатив

Призывы со стороны ООН о приостановке односторонних санкций в период пандемии коронавируса и инициатива президента России Владимира Путина о создании зеленых коридоров для поставки медикаментов и продовольствия до сих пор не были услышаны мировым сообществом, что отравляет атмосферу международного сотрудничества, заявил Лавров.

«До сих пор не были услышаны призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека. Призывы о том, чтобы приостановить хотя бы на период пандемии применение односторонних нелегитимных санкций, прежде всего в том, что касается поставок лекарств, медицинского оборудования и необходимых для этого финансовых транзакций. Проигнорировано и предложение Владимира Путина, которое он внес в рамках встречи в онлайн-формате Группы двадцати, о создании зеленых коридоров, которые должны быть свободны от торговых войн, от рестрикций, коридоров, которые используют для поставок медикаментов и продовольствия, соответствующего оборудования и технологий, — сказал Лавров. — Такое отношение к объединительным инициативам, конечно же, серьезно отравляет атмосферу межгосударственного сотрудничества, усугубляет дефицит взаимного доверия, страдают от этого не только обычные граждане, а это прежде всего на них сказывается, но и деловые круги».

Министр отметил, что пандемия высветила взаимозависимость государств на глобальном уровне, от нее пострадали все страны.